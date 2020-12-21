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83 acil toplanma alanına tabela yerleştirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından belirlenen 83 noktaya acil toplanma alanı tabelası yerleştirdi.Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem ya da benzeri afetler için Tepebaşı ilçesinde bulunan 22 mahallede 83 toplanma alanı belirledi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından belirlenen 83 noktaya acil toplanma alanı tabelası yerleştirdi.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem ya da benzeri afetler için Tepebaşı ilçesinde bulunan 22 mahallede 83 toplanma alanı belirledi. Tepebaşı Belediyesi ekipleri de AFAD tarafından belirlenen noktalara işaret tabelalarının montaj işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan 22 mahalledeki 83 toplanma alanı, tabelalar ile belirtilmiş oldu.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, mahallelerdeki toplanma alanlarının yerleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların, Tepebaşı Belediyesi’nin resmi internet sitesi ‘tepebasi.bel.tr’yi ziyaret edebileceklerini bildirdi.

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