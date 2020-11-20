YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi

83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.11.2020 18:11 | Son Güncelleme

Denizli’de, Türk Kızılay’ına düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.Korona virüs can almaya devam ediyor.

83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi

Denizli’de, Türk Kızılay’ına düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Korona virüs can almaya devam ediyor. Türk Kızılay Denizli Şubesi’ne düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüse yakalanmış, Acıpayam Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Gölemezli, tedaviye yanıt vermezken, bu sabah hayatını kaybetti.
Türk Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Adem Salih Deniz, baş sağlığı mesajı yayınladı. Başkan Deniz mesajında, “Bugün bir bağışçımızın daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini üzüntü içerisinde öğrendim. Bağışçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı dilerim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:54
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.