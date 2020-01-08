YURTHABER
  4. 85 aranan şahıs yakalandı

85 aranan şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.Gaziantep polisi Gaziantep’in huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.
Gaziantep polisi Gaziantep’in huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 23 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 85 aranan şahıs yakalandı. 64 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalarda ayrıca 250.14 gram metamfetamin, 19.22 gram eroin, 2.9 gram bonzai, 0.92 gram jameika, 1 adet madde kullanımında kullanılan ampul, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek, 2 adet kuru sıkı silah, 4 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 5 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet sahte kimlik, 57 adet demir çubuk ve 28 adet inşaat kolon tahtası ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
SANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ediyorSANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ediyor
Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardıGaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Emek Sevgi Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

GAÜN’DE Farabi Değişim Programı toplantısı yapıldı

GAÜN’DE Farabi Değişim Programı toplantısı yapıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.