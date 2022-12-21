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8,5 aylık hamile kadına trafikte silah çeken Metin Gülen’e mahkemeden jet tahliye

21.12.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de 16 Eylül tarihinde çakarlı ve hakim-savcılara ait sticker’lı aracıyla makas yaparken trafikte sıkıştırdığı başka bir araçta bulunan 8,5 aylık hamile kadına silah çeken Metin Gülen, kayıplara karışmıştı.

Gülen 2 gün kaçtıktan sonra avukatı ile birlikte gelerek teslim olmak istediğini belirttiği polis merkezinde gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şahıs 3 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Olay, 16 Eylül günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Basın Express yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Metin Gülen, üzerinde çakar tertibatı bulunan 34 MHM 16 plakalı Range Rover marka cipiyle trafikte makas atarak ilerledi. Cip trafikte tehlikeli hareketlerle yoluna devam ettiği esnada Halkalı Kavşağı’nda, içerisinde doğuma sadece günleri kalan N.G. isimli hamile bir kadının bulunduğu aracı sıkıştırdı.

Aracında çakar sistemi bulunan ve siren çalarak ilerlemeye çalışan Metin Gülen, cipini aracın önüne kırarak belinde bulunduğu silaha mermi sürdü ve tehditler savurdu. Silahını aracın camından içeri sokan şahıs, savurduğu tehditler sonrası hamile kadının fenalık geçirdiğini görerek aracına döndü. Gülen olay sonrası araca binerek kayıplara karıştı.

MAHKEMEDEN JET HIZIYLA TAHLİYE

Şikayet sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Metin Gülen bir türlü yakalanamadı. Gülen’in saldırı sonrası kaçtığı Tekirdağ’da araçtaki polis çakar siren sistemini söktüğü fakat hakim savcı sticker’ının durduğu görüldü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Metin Gülen, Küçükçekmece Adliyesi’ne yaptığı itiraz sonucu jet bir şekilde tahliye edildi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan 8,5 aylık hamile N.G.’nin ise erken doğum yaptığı öğrenildi. Kamuoyunda “baklavacı davası” olarak bilinen ve trafikte 2 aylık hamile bir kadının arabasına saldırdığı için yıllardır cezaevinde tutulan sanıkların aksine 8,5 aylık hamile kadına silahla saldıran Metin Gülen’in 3 günde cezaevinden tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.

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