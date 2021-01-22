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85 yaş üstüne aşı uygulaması başladı

22.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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85 yaş üstüne aşı uygulaması başladı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki toplam sayısı bin 625 olan 85 yaş ve üzeri vatandaşlara, CoronaVak aşısı uygulanmaya başlandı.Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki toplam sayısı bin 625 olan 85 yaş ve üzeri vatandaşlara, CoronaVak aşısı uygulanmaya başlandı.
Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda, sağlık çalışanlarının ardından 90 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan aşılama çalışmasının, bu sabahtan itibaren 85 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşı uygulamasına başladıklarını belirtti. Dr. Özer “ İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kurulan 6 ekibimizle, belirlenen kriterlere uygun bin 625 vatandaşımızın evlerinde aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Aile Hekimliği’ne gelebilen 85 yaş ve üzeri yaşlılarımıza da aşı uygulaması yapılıyor. Aşı sonrası vatandaşımızın yanında 30 dakika bekleyen sağlık ekibimiz, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor” dedi.
Simav Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, 85 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik aşı çalışmaları hakkında yaptığı konuşmada “ Medeniyetin beşiği olduğu iddia edilen Avrupa yaşlıları huzurevlerinde ölüme terk ederken, Devletimizin vatandaşın evine kadar giderek aşılama yapması, ülkemizin sağlık sisteminin geldiği nokta açısından çok kıymetlidir. Bu sistemin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığı camiasına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

85 yaş üstüne aşı uygulaması başladı

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