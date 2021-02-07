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850 dönümlük meşe ormanı için itfaiye yolu talebi

07.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar kırsal mahallesinde orman sevgisiyle yaşayan mahalle sakinleri, ormanlık alanda çıkması muhtemel yangının büyük bir faciaya dönüşmemesi için 850 dönümlük ormanlık alana itfaiye yolu talebinde bulundu.Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar kırsal mahallesinin kuruca mevkiinde uzun yıllar öncesinden bugüne kadar kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından sık sık kontrol edilerek korunan 850 dönümlük alandaki meşe ormanını Araban ilçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ile Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yerinde inceledi.

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar kırsal mahallesinde orman sevgisiyle yaşayan mahalle sakinleri, ormanlık alanda çıkması muhtemel yangının büyük bir faciaya dönüşmemesi için 850 dönümlük ormanlık alana itfaiye yolu talebinde bulundu.
Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar kırsal mahallesinin kuruca mevkiinde uzun yıllar öncesinden bugüne kadar kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından sık sık kontrol edilerek korunan 850 dönümlük alandaki meşe ormanını Araban ilçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ile Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yerinde inceledi. Ziyarette konuşan mahalle muhtarı Seydi Vakkas Kaya, 2016 yılında Araban’ın Akkoç Mahallesinde çıkan ve 700 dönümlük ormanı kül eden yangını hatırlatarak, kendi mahallelerinde bulunan 850 dönümlük meşe ormanının da aynı kaderi yaşamaması için ormana itfaiye yolu yapılmasını talep etti.
Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ile Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Muhtar Kaya ve mahalle sakinlerinin yol talebini yetkililere ileteceklerini dile getirdi.

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