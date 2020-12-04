YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. 85’lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

85’lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

ORDU HABERLERİ  | 04.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde 85 yaşındaki, ilerleyen yaşına rağmen inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser-balta gibi malzemelerin saplarını üretiyor.Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, ilerleyen yaşına rağmen halen ustalığını konuşturuyor.

85’lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde 85 yaşındaki, ilerleyen yaşına rağmen inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser-balta gibi malzemelerin saplarını üretiyor.
Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, ilerleyen yaşına rağmen halen ustalığını konuşturuyor. Yaklaşık 20 yıldır, inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser, kürek, balta ve kazma gibi aletlerin sapını üreterek geçimini sağlayan Abdullah usta, gençlere de örnek oluyor.

Aylık ortalama bin adet üretim yapıyor
Kendisine ait atölyesinde ağaçtan ürettiği ve özenle hazırladığı keser, balta ve kürek saplarını pazarlayan Abdullah Dizen, aylık ise ortalama bin adet üretim sağlıyor. gençlerin bu tür mesleklere eğilimi olmadığını ve çırak yetiştiremediklerini ifade eden Abdullah usta, taleplerin ise güzel olduğunu belirtiyor.

“İşleyen demir pas tutmaz”
Çalışma azmiyle örnek olan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, evde boş duramadığını ve sürekli olarak çalışmak istediğini ifade ederek, “Çalışan demir pas tutmaz. Hayatım boyunca neredeyse her zaman çalıştım. İnsanlar, özellikle gençler artık bu tür işlere sıcak bakmıyor, mesleklerin değerlerini bilmiyorlar. Aylık yaklaşık bin tane keser, balta, kürek ve kazma gibi ürünlerin saplarını üretiyorum” dedi.

85’lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:30
Öğle
12:24
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:33

Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Deniz Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
İstanbul Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kuzey Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Yamaner Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.