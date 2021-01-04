YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. 86 bin 850 lira idari para cezası uygulandı

86 bin 850 lira idari para cezası uygulandı

AMASYA HABERLERİ  | 04.01.2021 17:30 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan tedbirleri ihlal edenlere toplamda 86 bin 850 TL idari para cezası kesildi.Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunluğu riayet etti.

86 bin 850 lira idari para cezası uygulandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan tedbirleri ihlal edenlere toplamda 86 bin 850 TL idari para cezası kesildi.
Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunluğu riayet etti. Alınan önlemlere ve onca uyarılara rağmen ilçede 2 kişiye maske takmamaktan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 vatandaşa, mesafe ihlali yapan 5 şahsa ve evde karantina kuralını ihlal eden bir kişiye toplamda 80 bin 550 lira idari para cezası kesildi.
Merzifon’da kısıtlama süresinde kapalı olması gereken 2 işyerine de 3 bin 150’şer liradan 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 80 saatlik kısıtlamada ilçede 86 bin 850 TL idari para cezası yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Amasya Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:47
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Amasya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Enes Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Gülşah Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.