YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 86. Büyük Atatürk Koşusu

86. Büyük Atatürk Koşusu

25.12.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koşunun startı, 27 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Dikmen'de verilecek ​​​​​​​- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar: "Koşuyu gelecek yıldan itibaren 27 Aralık günü değil, 27 Aralık haftası ve halk ile profesyonel olmak üzere iki ayrı yarış şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz"

Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak ve Ulus'taki Valilik binası önünde tamamlanacak 10,8 kilometre uzunluğundaki koşunun klasik bir parkuru olduğunu hatırlatan Çintimar, "Bu parkur çeşitli sebeplerden dolayı bundan 10 yıl önce değiştirilerek bitişi Ankara Gar'ı önüne alınmış ve Kızılay'dan değil arka taraftan devam ettirilmiş. Şimdi biz tekrar geleneksel parkura alınabilmesi ve büyütülmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Büyük Atatürk Koşusu'nu 27 Aralık günü değil bu günü de içine alan haftanın pazar günü ve 2 ayrı yarış şeklinde organize etmeyi planladıklarını dile getiren Çintimar, "Koşuyu gelecek yıldan itibaren 27 Aralık günü değil, 27 Aralık haftası ve halk ile profesyonel olmak üzere iki ayrı yarış şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz. Atatürk Koşusu'nun temsili olanı yani halk yarışı, yine Keklik Pınarı'ndan başlayacak ve klasik parkurda yapılacak. Profesyonel yarışı ise yarı maraton yani İstanbul yarışında olduğu gibi organize etmek istiyoruz." diye konuştu.

Atatürk Koşusu'nun yapıldığı 27 Aralık tarihini değiştirmeyi değil, bu günü içine alan hafta içerisindeki pazar günü yapılabilmesini istediklerine tekrarlayan Çintimar, şunları söyledi:

"Bu yarıştan sonra Ankara'daki paydaşlarımızla bir araya gelip fikir birliğine varıp ilgili makamlara sunum yaptıktan sonra hayata geçirmek istiyoruz. Pazar günü yapılmasının çok sayıda kolaylığı olacak. Atatürk'ün adına yakışır bir organizasyonu federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılında, önümüzdeki yıl yapmak istiyoruz."

Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu ödülünün de 22 bin liradan 30 bin liraya yükselttiklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TBB Başkanı Sağkan'a ziyaretDSP Genel Başkanı Aksakal'dan TBB Başkanı Sağkan'a ziyaret

Ankara Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:54
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.