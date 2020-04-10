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86 yaşındaki amcadan 10 bin lira bağış

YALOVA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan 86 yaşındaki adam, Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 bin lira bağışta bulundu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 86 yaşındaki Sabahattin Tahsinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak istedi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen Sabahattin Amca’nın talebi, jandarma ekiplerince yerine getirildi.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan 86 yaşındaki adam, Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 bin lira bağışta bulundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 86 yaşındaki Sabahattin Tahsinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak istedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen Sabahattin Amca’nın talebi, jandarma ekiplerince yerine getirildi. Jandarma ekipleri, Tahsinoğlu’nun bağışladığı 10 bin lirayı kampanya hesabına yatırarak dekontu kendisine teslim etti.
Sabahattin Tahsinoğlu, “Devletimizin yanındayız. Bizim de devletimize bir katkımızın olmasını istedik ve 10 bin lira bağışta bulunduk. Bu süreci en az hasarla atlatmak için Allah’a dua ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.
İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Burak Kılıç, “Türk milletinin yüceliği buradan gelir. Dayanışma ve yardımlaşma deyince kenetlenmeyi bilen çok büyük bir milletiz” dedi.
Altınova kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise, çok duygulandığı söyledi.

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