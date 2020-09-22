86 yaşındaki yaşlı adam traktörün altında kalarak ağır yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre vitesi boşta kalan ve hareket eden traktörü durdurmak isteyen 86 yaşındaki şahıs, tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler Mahallesi’nde yaşayan Hayrettin Ç. (86), yol kenarına park ettiği 35 TD 604 plakalı traktöründen indikten bir süre sonra iddiaya göre, vitesin boşta kalması dolayısıyla traktör hareket etti. Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Hayrettin Ç., ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

