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8600 yıllık kalıntılar bulunan Ekşihöyük, Çinlilerin dikkatini çekti

17.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 8 bin 600 yıllık bulguların elde edildiği Çal ilçesindeki Ekşi Höyük, Çinliler’in de dikkatini çekti.

8600 yıllık kalıntılar bulunan Ekşihöyük, Çinlilerin dikkatini çekti

Çin Nanjiing Normal Üniversitesi’nde görevli profesör ve arkeokoloji bölümü öğrencileri, Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu tespit edilen Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesi’ndeki Ekşi Höyükteki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Dayılar Ekşi Höyük ve Aşağıseyit Höyüğünde, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fulya Dedeoğlu Konakçı ve eşi Öğretim Üyesi Erim Konakçı başkanlığında kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılara Pamukkale, İzmir Demokrasi, Koç, Ahi Evran, Trakya ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitelerinden akademisyenler de destek veriyor. Bu yıl ki kazılara İngiltere ve Çekya’dan da akademisyenler katıldı.

KAZILAR İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTTU

Dayılar Mahallesi yakınındaki Ekşi Höyükte 8 yıldır devam eden kazılarda ortaya çıkan bulgular, insanlık tarihine ışık tutuyor. 8 bin 600 yıllık bulgularının elde edildiği Ekşi Höyükten sonra bu yılda Aşağıseyit Höyüğünde kazılar başladı.

Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak tescillenen Ekşi Höyüğün neolitik bir kazı alanı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Konakçı, "Avcı toplayıcılıktan yerleşik yaşama, ilk tarım topluluklarından burada bahsetmemiz mümkün. Bölge sadece Denizli değil, aynı zamanda Batı Anadolu’nun erken tarihine ilişkin çok önemli veriler barındırıyor. Ekşi Höyüğün daha eski döneme ilişkilenmesi nedeniyle çok geniş alanda bu döneme ilişkin bulgulara erişme şansımız var. Aşağıseyit Höyüğünde elde edeceğimiz bulgularla burada yaşayan insanlarla ilgili 8 bin 600 yıl öncesine da gidebiliriz” diye konuştu.

ÇİNLİLER İLGİ GÖSTERDİ

Çin Nanjiing Normal Üniversitesi’nde görevli Arkeolog Prof. Dr. Li Bai, 14 öğrencisiyle birlikte Çal’a geldi. Ekşi Höyük ve Aşağıseyit Höyüğündeki kazıları yerinde inceleyen Çinliler, Apollons Leirbenos Tapınağı, Hançalar Köprüsü, Kırık Minare, tarihi Savranzade Camisi ve bazı tarihi yapıları gezdi.

Ekşi Höyük Kazı Evinde yetkililerden detaylı bilgi alan Prof. Dr. Li Bai ise “Bölgedeki bulgular insanlık tarihi açısından son derece önemli. Çal’da çok önemli tarihi mekanlarda var. Bizim yaptığımız araştırmalarda Çin’de de 7-10 bin yıllık yerleşim alanları var. Eğitim ve araştırma için Türkiye’ye geldik. Bu gezi, öğrencilerimiz ve bizim için son derece önemli” şeklinde konuştu.

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