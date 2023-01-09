YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 875 yıllık tarihi zafer unutulmadı

875 yıllık tarihi zafer unutulmadı

09.01.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 7-8 Ocak 1148’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi zaferi unutmadı.

875 yıllık tarihi zafer unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nın 875 yıldönümünü de unutmadı. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı alınan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Park Piknik Alanı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşü ile başladı. Tören alanına kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Kazıkbeli’nin bu coğrafyanın Türk yurdu olması için vurulmuş bir mühür olduğunu belirterek, “Bizlere burayı yurt yapan atalarımızın gelecek nesillere aktarılması için böyle resmi programlar çok çok önemli. Bu gibi etkinliklerle tarihimizi bizden sonrakilere aktarma konusun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emeği var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu topraklarda nöbetimiz devam ediyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da programa katılımın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Maalesef 15-20 yıl önce Denizli, sanki tarihi olmayan, kimliksiz bir şehir gibi. Kamuoyunda, Miryokefalon Savaşı, Kazıkbeli Savaşı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü bilinmiyor, konuşulmuyordu. Denizli’nin Türk yurdu olmasından sonra düşman tarafından işgal edilmediği, ettirilmediği bilinmiyordu. Fetihten sonra Denizli’mize düşman postalı değmemiş ve kurtuluş günümüz yok. Bunlar çok kıymetli şeyler. Çocuklarımıza, geleceğimize bunları anlatmamız lazım. Tarihimizi bilirsek, hedefimizi de biliriz” dedi.

Başkan Zolan geleneksel yay ile ok attı
Başkan Zolan ve beraberindekiler konuşmaların ardından geleneksel yayla hedef tahtasına ok attı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Yörük çadırını da ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan program çerçevesinde Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi de beğeniye sunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandıDenizli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Eskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine "soğuk" tepkisiEskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine "soğuk" tepkisi
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyorVan'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:15
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:30
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.