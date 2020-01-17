YURTHABER
  4. 89. İzmir Enternasyonel Fuarı için düğmeye basıldı

89. İzmir Enternasyonel Fuarı için düğmeye basıldı

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Akdeniz" temasıyla düzenlenecek 89.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Akdeniz" temasıyla düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonel Fuarı için düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu kapsamda, 8 Akdeniz ülkesinin İzmir’deki fahri konsoloslarıyla bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonel Fuarı için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Akdeniz" temasıyla yapılacak fuar hazırlıkları kapsamında; Hırvatistan, İspanya, Fransa, Bosna Hersek, Portekiz, Slovenya, Fas ve İsrail olmak üzere 8 Akdeniz ülkesinin İzmir’deki fahri konsolosuyla bir araya geldi. Tunç Soyer, burada yaptığı açıklamada, "İzmir’in Akdeniz kentleriyle daha fazla buluşmasını istiyoruz dedi.

"Akdeniz kentleri olarak Çin’e ev sahipliği yapacağız"
Çetin Emeç Salonundaki toplantıda konuşan Soyer, şöyle devam etti:
"Fuar alanına hapis olan bir fuar yapmayı düşünmüyoruz. Fuar kapsamındaki etkinliklerin İzmir’in sokaklarına, caddelerine, yani kılcallarına yayılmasına arzu ediyoruz. İzmir’in bir çok yerinde her gün fuara katılan kentlerden birini öne çıkarmak; o gün, o kenti İzmirlilerle buluşturmak istiyoruz. O gün billboardlarımızda o kent olsun, o kentin müziği tanıtılsın, istiyoruz. Çin ‘Bir kuşak bir yol’ mottosuyla İpek Yolu’nu ihya ediyor. İzmir ise bu orta koridorun çıkış noktasında bulunuyor ve Çin’le Akdeniz arasında bir köprü görevini üstleniyor. Biz tarih boyunca sürdürdüğümüz bu köprü görevine yeniden talip olduğumuz için Çin, 2020’de de konuk olacak. Hatta şöyle diyebiliriz; Akdeniz kentleri olarak Çin’e ev sahipliği yapacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Meles Çayı için tasarım yarışması açıldıMeles Çayı için tasarım yarışması açıldı
Aliağa’da kısa dönem askerlerin yemin töreni heyecanıAliağa’da kısa dönem askerlerin yemin töreni heyecanı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:54
Sabah
08:20
Öğle
13:26
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Bozdağ beyaza büründü

Bozdağ beyaza büründü

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı

Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.