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89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

06.06.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Çanakçı, dekatlonda 33 yıldır kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu

Bursa'da düzenlenen 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın son günü dekatlonda 23 yaş altı Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye Dekatlon Şampiyonası niteliği taşıyan yarışında 2000 doğumlu Ömer Faruk Çanakçı, henüz ikinci kez denediği bu kategoride Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Toplam 10 branş sonunda topladığı 6 bin 870 puanla, Ahmet Melek'e ait 33 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Çanakçı, Melek'in 6 bin 709 puanlık derecesinin 161 puan üzerine çıkmayı başardı.

Bu sezon salonda kırdığı heptatlon rekorlarıyla gündemde olan İlkay Aydemir de 6 bin 849 puanla ikinci sırayı aldı.

Yarışma bitiminde tüm zamanlar listesinde Alper Kasapoğlu ve Nurullah Candan'ın arkasında Ömer Faruk Çanakçı üçüncü, İlkay Aydemir de dördüncü sıraya çıktı.

Türkiye Dekatlon Şampiyonası'nda üçüncülüğü ise 5 bin 448 puanla Abdülsamet Arıkan elde etti.

İki etap toplamında oluşan puan durumuna göre verilen Komple Atlet birinciliği ise 13 bin 281 puanla İlkay Aydemir'in oldu.

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