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89 yaşında korona virüsü ve kalp krizini yendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.12.2020 14:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Özel NCR Hastanesi’nde pandemi sürecinde, Covid 19 virüsü taşırken kalp krizi geçiren 89 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.89 yaşındaki Saliha Şahin, göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleriyle NCR International Hospital’a başvurdu.

89 yaşında korona virüsü ve kalp krizini yendi

Gaziantep Özel NCR Hastanesi’nde pandemi sürecinde, Covid 19 virüsü taşırken kalp krizi geçiren 89 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.
89 yaşındaki Saliha Şahin, göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleriyle NCR International Hospital’a başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından hem kalp krizi hem de Covid-19 olduğu anlaşılan hasta tedaviye alındı.
Öncelikle Anjio yapılan hasta Covid-19 tedavisini de tamamlayarak sağlığına kavuştu. Saliha Şahin şifa ile hastaneden taburcu oldu.
10 gün sonra yeni bir hayata kavuştu
10 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Saliha Şahin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı. Hasta yakınları ise NCR hastanesi yetkililerine teşekkür ederek, ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

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