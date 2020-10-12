9 ayda bin 506 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Korona virüsü ile mücadelesine başarıyla devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçen yılın ilk 9 ayında bin 362 ton tıbbi malzemeyi zararsız hale getirip bertaraf ederken, bu sayı 2020 yılının ilk 9 ayında bin 506 tona yükseldi.

İnsan sağlığını ve toplumsal düzeni tehdit eden korona virüse karşı her alanda çalışma yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, halkı virüslerden ve diğer salgın hastalıklarından korumaya çalışıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini de önlüyor.

Pandemi hastaneleri başta olmak üzere il genelindeki tüm sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını toplatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu konuda da yoğun çalışma yürütüyor. Aralarında korona virüsü testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel araçlarla toplayan ekipler, bünyesindeki katı atık düzenli depolama sahası içinde bulunan Samsun Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne getiriyor. Burada mikroplardan arındırılan atıklar, zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor. 2020 yılının ilk 9 ayı rakamlarına göre bertaraf edilen toplam tıbbi atık miktarı bin 506 ton olarak açıklandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürü Fatih Kutbay, toplama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyerek, "Tıbbi atıklar işlenmeden önce radyasyon panelinden geçirilerek içlerinde radyoaktif atık olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ardından konteynırlara boşaltılarak, otoklav ünitesinde 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak basınca tabi tutularak mikroplarından arındırılıyor. Mikroorganizma ve canlılık faaliyeti kalmayan atıklar, zararsız evsel atık haline getirilerek parçalama ünitesinde minimize ediliyor. Daha sonra da parçalanan atıkları depolama sahamızda toprağa gömüyoruz. Her sevkiyattan sonra araçlarımız dezenfektan maddelerle temizlenmekte ve sterilizasyon işleminin geçerliliğinin kontrolü amacıyla da kimyasal ve biyolojik indikatör analizleri yapılmaktadır" dedi.



