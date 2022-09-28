"9. Eker I Run Koşusu", Bursa'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek 9. Eker I Run Koşusu, 2 Ekim Pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bu sene "9. Eker I Run ile Ritmini Yakala" sloganıyla Uludağ’ın zirvesinden Bursa Eker Meydan’a doğru yapılacak koşuya, 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 600 sporcu katılacak.

Sadece profesyonel koşucuların değil, koşu sporuna ilgi duyan herkesin dahil edildiği vizyonla hayata geçirilen organizasyon, yardımseverliği, iyi yaşamı, doğa sevgisini, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir programla sporcuları ağırlayacak. Hayatını koşuya adayanların yanında, ilk kez koşacak olanlar da Eker I Run’da kendilerine uygun parkurlarda yer alabilecek. Ayrıca minik koşucular ve özel sporcular da Eker I Run’a katılarak organizasyona renk katacak. Organizasyon kapsamında 5, 15 ve 42 kilometre yarışlarının yanı sıra minik adımlar koşusu ve paten yarışı yapılacak.

Ayrıca tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan kaynak geliştirme yöntemlerinden "Yardımseverlik Koşusu", Adım Adım Oluşumunun iş birliği ile gerçekleştirilecek. Gönüllü koşucular, açılan "Yardımseverlik Koşusu" kampanyaları ile sivil toplum kuruluşları için bağış toplayacak.

