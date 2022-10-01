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"9. Eker I Run Koşusu" yarın Bursa'da yapılacak

01.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"9. Eker I Run Koşusu" yarın Bursa'da yapılacak

Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl 9'uncusu organize edilen Eker I Run Koşusu, yarın Bursa'da gerçekleştirilecek.

"9. Eker I Run ile ritmini yakala" sloganıyla Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydanı istikametine yapılacak koşuya, 16 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak.

Sadece profesyonel koşucuların değil, koşu sporuna ilgi duyan herkesin dahil edildiği vizyonla hayata geçirilen organizasyon, yardımseverliği, iyi yaşamı, doğa sevgisini, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir programla sporcuları ağırlayacak.

Profesyonel koşucuların yanında, ilk kez koşacak olanlar da Eker I Run'da kendilerine uygun parkurlar bulabilecek. 9. Eker I Run kapsamında 42 kilometre maratonu, 15 kilometre, 5 kilometre yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı yapılacak.

Eker I Run'a markaların ve kurumların, kurumsal takımları da katılacak. 9. Eker I Run'da 71 kurumsal takım yer alacak.

Yoğun ilgi nedeniyle 9. Eker I Run'ın yetişkin koşuları, paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanı doldu ve kayıtlar kapandı. Bundan dolayı yarış günü de etkinlik alanında yetişkin sporcu ve paten yarışı kaydı alınamayacak. Etkinlik günü sadece Minik Adımlar Koşusu için alanda kayıt yaptırılabilecek.

Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan kaynak geliştirme yöntemlerinden "Yardımseverlik Koşusu", Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleştirilecek. Gönüllü koşucular, açılan "Yardımseverlik Koşusu" kampanyaları ile sivil toplum kuruluşları için bağış toplayacak.

Koşu kapsamında yarın bazı yollar ve güzergahlar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Organizasyon nedeniyle yarın 07.00-14.30 saatlerinde Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahı, Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereğince trafiğe kapalı olacak.

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