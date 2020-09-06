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9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu

İZMİR HABERLERİ  | 06.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda erkekler kategorisinde Etiyopyalı Getaye Gelaw ipi göğüsledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve bu yıl sekincisi düzenlenen ve yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında katılımın 500 sporcu ile sınırlandırıldığı yarışta 350 sporcu mücadele etti. Bu yıl 65 yaş üstü sporcuların katılımına izin verilmedi.

Sporcular, Cumhuriyet Meydanı'na tek noktadan, maskeleri takılı şekilde, dezenfektan tünelinden geçmesi sağlanarak alındı. Ayrıca ateşleri ölçüldü, el dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra kendileri için özel olarak ayrılmış ısınma noktasına yönlendirildi.

Isınma bitiminde dörderli şekilde başlangıç noktasına yönlendirilen sporculara, sosyal mesafenin korunması için dörderli şekilde 10 saniyede bir çıkış verildi.

Yarışın ilk start işaretini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisi de "35001" göğüs numarasıyla koştu. Soyer, 21 kilometrelik parkuru tamamladı.

- Getaye Gelaw üçüncü kez şampiyon

Erkeklerde yarışı, 2018 ve 2019'da da ipi göğüsleyen Etiyopyalı Getaye Gelaw kazandı. Milli atlet Sezgin Ataç ikinciliği, Saffet Elkatmış üçüncülüğü elde etti.

İtirazlar nedeniyle kadınlar kategorisinde ise dereceye girenlerin Türkiye Atletizm Federasyonunun değerlendirmesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

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Sabah
06:38
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Gizem Eczanesi
Bayrakli
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