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9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı

24.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinde ilk kez 2. Lig’e düşen Denizlispor’da geride kalan sezonda forma giyen futbolcu sayısı 33 oldu. 9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği yeşil-siyahlı takımda en uzun süre yeşil sahada kalan futbolcu kaptan Gökhan Süzen oldu.

9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı

Tarihi büyük başarılar ve Avrupa Kupaları’ndaki sonuçlarla dolu olan Denizlispor, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de kalma başarısını gösteremedi. 19 takımlı ligde 36 maçta sadece 2’si hükmen olmak üzere 7 galibiyet alan yeşil-siyahlı takım, 5 maçtan beraberlikle ayrılıp, 24 maçtan da boynu bükük ayrılmıştı. Topladığı 23 puanla 18. sırada yer alan Denizlispor, tarihinde ilk kez 2. Lig’e düşme üzüntüsünü yaşadı. Yeşil-siyahlı takım lige devam edemeyen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor değerlendirme dışında bırakıldığında 6’sı hükmen galibiyetten gelen 35 gole imza attı. Bu en az gol atan takım unvanını yeşil-siyahlı kulübe kazandırırken, yediği 67 golle de en çok gol yiyen takımlardan oldu. -32 gol averajıyla ligin en kötü averajına sahip olan unvanında da yine Denizlispor’un adı yazdı.

42 FUTBOLCUDAN 9’U FORMA YÜZÜ BİLE GÖREMEDİ

Yönetim ve teknik adam istikrarsızlığı da yaşayan Denizlispor’da futbolcuların da istikrarsız bir görüntü çizmesi kaçınılmaz oldu. Bu sezon 42 futbolcuya lisans çıkaran Denizlispor’da 9 futbolcu hiç forma giymedi. Bu futbolcular Talha Eren Ateş, Ali Eren Yalçın, Şerefhan Sağlık, Emir Toprak Dinç, Ramazan Karakurt, Kemal Çetinkaya, İsmail Aissati, Melik Talha Çiftçi ve Emre Ak oldu. Yeşil-siyahlı takımda Deniz Kodal 2 maçta 21 dakika ile en az forma giyen isim olurken, 4 maçta 23 dakika ile Alihan Kalkan, 1 maçta 45 dakika ile Atakan Demir,, 3 maçta 77 dakika ile Alaattin Öner, 8 maçta 83 dakika ile Oğuzhan Sarı, 2 maçta 90 dakika ile Yusuf Emre İnanır ve 2 maçta 90 dakika ile Emirhan Kaşçıoğlu 100 dakika sınırına ulaşamayan isimler oldu.

EN ÇOK KAPTAN SAHADA KALDI

Denizlispor’da en çok forma giyen oyuncu ise takım kaptanı Gökhan Süzen oldu. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu 32 maçta 2 bin 722 dakika yeşil-siyahlı formayla boy gösterirken, 28 yaşındaki Muhammet Gönülaçar 30 maçta 2bin 573 dakika, 29 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu da 30 maçta 2 bin 433 dakika forma giydi. Kaleci Hüseyin Altıntaş 25 maçta 2 bin 193 dakika lig performansı gösterdi. Takımın en golcü ismi 24 maçta 8 gole imza atan Ömer Şişmanoğlu olurken, Mustafa Çeçenoğlu 30 maçta 5 gol, Özer Özdemir 19 maçta 3 gol, Bekir Turaç Böke 31 maçta 3 gol, Mayi 17 maçta 2 gol, Gökhan Süzen 32 maçta 2 gol atarken, takımın diğer gollerinde ise Hakan Çinemre ve Okan Derici 1’er golle imza attı. Takımdan7 asistle Gökhan Süzen ilk sırada yer alırken, Ömer Şişmanoğlu 3, Emre Sağlık 2, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet Özkal, Bekir Turaç Böke, Djedje, Berkant Gündem, Okan derici ve Özer Özdemir ise sezonu 1’er asistle tamamladı.

5 KIRMIZI KART ÇIKTI

Denizlispor’da futbolcular sezon boyunca 64 sarı 5 de kırmızı kart gördü. Takımda kırmızı kart gören oyuncular Gökhan Süzen, Hakan Çinemre, Leo Swechlen, Kevin Mayi ve Abdülkadir Sünger oldu. Takımın en çok sarı kart gören isimler 8’er kez ile Mustafa Çeçenoğlu ve Emre Sağlık olurken, Muhammet Gönülaçar 7, Leo Swechlen 6 ve Djedje ise 5 sarı kartla sezonu tamamladı. İstatistiklerin bu kadar olumsuz olduğu Denizlispor’un 2. Lig’de neler yapacağı ise şimdiden merak ediliyor.

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