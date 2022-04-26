9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

Brezilya'dan Arthur O Urso, dokuz eşi olan bir adam. Urso, eşlerinden herhangi birini ihmal etmemek için bir "seks rotası" yaratmanın işe yarayabileceğini düşündü. Ancak program planlandığı gibi gitmedi.

SEKS YAPMAK ZORUNDA HİSSETMİŞ

Cinsel hayatlarının gerçekten eğlenceli ve zevkli olduğunu söyleyen genç adam başlangıçta planlı seks yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak bir zaman çizelgesini takip etmek birçok soruna neden olmuş ve bazen zevk için değil, program nedeniyle seks yapmak zorunda olduğumu hissetmiş. Diğer durumlarda ise, bir karısını düşünürken bir başkasıyla seks yapmak zorunda kalmış.

TEK EŞLİLİĞİ PROTESTO EDİYOR

Arthur, dokuz eşiyle ortak bir törenle evlendikten sonra geçen yıl manşetlere çıktı.

"Özgür aşkı kutlamayı" ve "tek eşliliği protesto etmeyi" amaçlayan genç adamın evlilikleri Brezilya'da çok eşlilik yasadışı olduğu için, yasal olarak bağlayıcı değil.

Her evlilikte olduğu gibi, inişler ve çıkışlar olduğunu söyleyen Urso, eşlerinden birinin gruptan boşanmak istediğine karar verdiğini belirtti. "Beni sadece kendine istedi. Bu mantıklı değildi çünkü paylaşmak zorundayız. Ayrılık için çok üzüldüm ve sebebine daha da şaşırdım. " dedi.

ZAMAN ZAMAN ZORLANIYOR

Tek eşli bir ilişkiyi özlediğini söyleyen Urso, yatak odasında da iyi bir denge kurmakta zorlandığını söyledi. Seks rotası işe yaramayınca, cinsel yaşamını içgüdülerine dayandırmaya karar verdiğini belirten genç adam "Bu kadar çok eşiniz olduğunda dikkat çekmek veya şefkat almak uzun sürmez. Her şeyi grup olarak deneyimlemek çok eğlenceli, zevkli ve eşsizdir ve hepsi yatakta çok farklıdır. Bu yüzden her şeyin doğal akışında ilerlemesi daha kolay ve güzel." dedi.

''HALA ÖĞRENİYORUM''

Arthur, eşlerinin onunla ne sıklıkta seviştiğini umursamadıklarını, kıskançlığın daha çok hediye verme konusunda ortaya çıktığını söyledi. Hepsinin dikkat, sevgi ve seks talep ettiğini ve biri için diğerinden daha fazlasını yapamayacağını belirtirken "Hala ilişkimizi öğreniyorum." diye de ekledi.



