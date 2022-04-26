Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

26.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz kadınla evli olan çok eşli bir adam, bir seks rotası yaratarak hepsine vakit ayırmaya çalıştı. Ancak programa bağlı kalmaya çalıştığında işler pek planladığı gibi gitmedi. Şimdi her şeyi akışında deneyimliyorlar ve çok daha mutlular.

9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"

Brezilya'dan Arthur O Urso, dokuz eşi olan bir adam. Urso, eşlerinden herhangi birini ihmal etmemek için bir "seks rotası" yaratmanın işe yarayabileceğini düşündü. Ancak program planlandığı gibi gitmedi.

SEKS YAPMAK ZORUNDA HİSSETMİŞ

Cinsel hayatlarının gerçekten eğlenceli ve zevkli olduğunu söyleyen genç adam başlangıçta planlı seks yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak bir zaman çizelgesini takip etmek birçok soruna neden olmuş ve bazen zevk için değil, program nedeniyle seks yapmak zorunda olduğumu hissetmiş. Diğer durumlarda ise, bir karısını düşünürken bir başkasıyla seks yapmak zorunda kalmış.

7 yıllık evliliklerinin sonunda karısının eşcinsel olduğunu öğrendi! Verdikleri karar sosyal medyada gündem yarattı7 yıllık evliliklerinin sonunda karısının eşcinsel olduğunu öğrendi! Verdikleri karar sosyal medyada gündem yarattı

TEK EŞLİLİĞİ PROTESTO EDİYOR

ARTHUR

Arthur, dokuz eşiyle ortak bir törenle evlendikten sonra geçen yıl manşetlere çıktı.
"Özgür aşkı kutlamayı" ve "tek eşliliği protesto etmeyi" amaçlayan genç adamın evlilikleri Brezilya'da çok eşlilik yasadışı olduğu için, yasal olarak bağlayıcı değil.
Her evlilikte olduğu gibi, inişler ve çıkışlar olduğunu söyleyen Urso, eşlerinden birinin gruptan boşanmak istediğine karar verdiğini belirtti. "Beni sadece kendine istedi. Bu mantıklı değildi çünkü paylaşmak zorundayız. Ayrılık için çok üzüldüm ve sebebine daha da şaşırdım. " dedi.

Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa ettiKarısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti

ZAMAN ZAMAN ZORLANIYOR

UYK

Tek eşli bir ilişkiyi özlediğini söyleyen Urso, yatak odasında da iyi bir denge kurmakta zorlandığını söyledi. Seks rotası işe yaramayınca, cinsel yaşamını içgüdülerine dayandırmaya karar verdiğini belirten genç adam "Bu kadar çok eşiniz olduğunda dikkat çekmek veya şefkat almak uzun sürmez. Her şeyi grup olarak deneyimlemek çok eğlenceli, zevkli ve eşsizdir ve hepsi yatakta çok farklıdır. Bu yüzden her şeyin doğal akışında ilerlemesi daha kolay ve güzel." dedi.

''HALA ÖĞRENİYORUM''

Arthur, eşlerinin onunla ne sıklıkta seviştiğini umursamadıklarını, kıskançlığın daha çok hediye verme konusunda ortaya çıktığını söyledi. Hepsinin dikkat, sevgi ve seks talep ettiğini ve biri için diğerinden daha fazlasını yapamayacağını belirtirken "Hala ilişkimizi öğreniyorum." diye de ekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu fotoğraftan sonra gören olmadı! Otobanın ortasında...Bu fotoğraftan sonra gören olmadı! Otobanın ortasında...
Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdıBu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı
“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı
Anahtar Kelimeler:
seks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

İlginizi Çekebilir

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.