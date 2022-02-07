7 yıllık evliliklerinin sonunda karısının eşcinsel olduğunu öğrendi! Verdikleri karar sosyal medyada gündem yarattı

26 yaşındaki iki çocuk annesi Amerikalı bir kadın, 2020 yılında hayatını Ryan Popa ile birleştirdi. Çocukluk dönemlerinden itibaren cinsel yöneliminin farklı olduğunu anladığını söyleyen Nicolette, muhafazakar bir bölgede yaşadığı ve ailesinden baskı gördüğü için gerçeği gizlemek zorunda kaldığını itiraf etti. Evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra kendisine ve eşine dürüst davranmak istediğini dile getiren Nicolette, eşcinsel olduğunu kocasına söyledi. Eşinin bu tercihine saygı duyduğunu dile getiren Ryan, durumun evliliklerine zarar verdiğini ve karısını olduğu gibi sevdiğini söyledi. İkili aralarındaki bağın çok daha derin bir anlam taşıdığını anlatarak ruh eşini olduklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini ifade etti.

“ASLINDA ANLAMIŞTIM”

Eşinin cinsel yönelimi konusunda kafasında soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Ryan, “Aslında evliliğimizin en başında anlamıştım ama ona hiçbir zaman bunu sormadım. Kendini hazır hissettiğinde bana söylemesi için bekledim. Bana ağlayarak anlattığında ‘Ne olursa olsun seni seviyorum’ dedim. İkimizde birbirimize karşı dürüst olduğumuzda aramızdaki bağa daha da kuvvetlendi” dedi.

Çift benzer durumları yaşayan ailelere ilham olmak için TikTok hesaplarından günlük hayatlarından kesitler sunuyorlar. Ailenin her şeyden önemli olduğunu dile getiren çift, gönülden birbirlerine bağlı olduklarını ve dış görünüşün bunu değiştirmesine imkan olmadığını belirtti.



