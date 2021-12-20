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Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti

20.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Kaylie271’ sosyal medya adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği anları TikTok’tan paylaştı. Eşiyle daha önceden planladıkları aile gezisini hasta olduğunu gerekçesiyle gitmeyen adamın ihanetini görüntülü diafon ele verdi. Kadın eşinin başka bir kadınla yakınlaştığı anları sosyal medya hesabından ifşa etti.

Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti

Eşinin şehir dışındaki ailesini ziyaret etmesini fırsat bilen bir adam ev güvenlik sisteminin çalıştığından habersiz bir şekilde sevgilisiyle evine geldi. Verandadan çıkarken güvenlik sistemine yakalanan ikili habersiz bir şekilde samimi anlar yaşadı. Eşinin kendisini aldattığını hissettiğini dile getiren kadın ise, kendisinin ihtiyacı olan tüm kanıtları elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından görüntülü diafon ve güvenlik kameralarının kayıt ettiği görüntüleri paylaşan kadın gönderisine, “Kocanız planladığınız aile gezine gidemeyecek kadar hsta olduğunda...” notunu ekledi.

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“ARTIK BURADA YAŞAMIYOR”

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Eşinin aldatma görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan kadının gönderisi kısa sürede milyonlarca görüntüleme aldı. Gönderiye sosyal medya kullanıcıları, “Teknoloji güzeldir” , “Senin için daha büyük ve daha iyi şeylerin zamanı geldi” yorumlarını yaptı. Eşiyle aralarındaki ilişkinin durumunu merak edenlere güncelleme yapan kadın, artık kocasının mevcut evde yaşamadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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