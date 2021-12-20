Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti

Eşinin şehir dışındaki ailesini ziyaret etmesini fırsat bilen bir adam ev güvenlik sisteminin çalıştığından habersiz bir şekilde sevgilisiyle evine geldi. Verandadan çıkarken güvenlik sistemine yakalanan ikili habersiz bir şekilde samimi anlar yaşadı. Eşinin kendisini aldattığını hissettiğini dile getiren kadın ise, kendisinin ihtiyacı olan tüm kanıtları elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından görüntülü diafon ve güvenlik kameralarının kayıt ettiği görüntüleri paylaşan kadın gönderisine, “Kocanız planladığınız aile gezine gidemeyecek kadar hsta olduğunda...” notunu ekledi.

“ARTIK BURADA YAŞAMIYOR”

Eşinin aldatma görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan kadının gönderisi kısa sürede milyonlarca görüntüleme aldı. Gönderiye sosyal medya kullanıcıları, “Teknoloji güzeldir” , “Senin için daha büyük ve daha iyi şeylerin zamanı geldi” yorumlarını yaptı. Eşiyle aralarındaki ilişkinin durumunu merak edenlere güncelleme yapan kadın, artık kocasının mevcut evde yaşamadığını söyledi.



