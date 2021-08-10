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9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı

10.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı

KAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı.

Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen festival, 13-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festival, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarıyla, genç sinemacıları desteklemeyi, sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı amaçlıyor.

Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde birincilere 5 bin lira ödül verilecek.

Başvurular, 8 Eylül'e kadar "www.kayserifilmfestivali.org" adresinden yapılabilecek.

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