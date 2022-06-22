9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Konya Bilim Festivali, kapılarını yarın açacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, festival 23-26 Haziran'da Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim desteği sağlayacağı etkinlikte, dron gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık ve sahne gösterileri yapılacak. Ayrıca, tematik atölye alanları bulunacak.

Konya Bilim Festivali'nde bu yıl "NASA&CERN" ve "Source of Life" temalarında iki "immersive room" yer alacak.

Savunma sanayisi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının da yer alacağı Konya Bilim Festivali'nde, savunma araçları ile insansız hava araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri de sergilenecek.

2013 yılından beri 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan festivalin bu yıl en az 250 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

