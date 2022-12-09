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9 odalı havuzlu ev dert oldu! Özlem Ada Şahin ve Berkay çifti o evi bırakıp 5 odalı eve geçtiler

09.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin 9 odalı ve özel havuzlu evde rahat edemedi. Aylık 300 bin TL ödedikleri iddia edilen villayı istemeyen çiftten Şahin'in ısrarı sonrasında şarkıcı Berkay arayışa geçti. Çift 5 odalı daha küçük bir eve taşındı. Özlem Ada Şahin ise evi istememesine dair "Büyük evin problemlerini hayatımda istemiyorum" yorumunda bulundu.

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Özlem Ada Şahin ve Berkay çifti o evi bırakıp 5 odalı eve geçtiler

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin apar topar taşındı. Uzun yıllardır Beykoz'da dokuz odalı ve özel havuzlu lüks bir villada yaşayan çift, iddiaya göre aylık 300 bin TL kira ödüyordu.

Ancak Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin bu evde mutlu olamadı ve çift birkaç ay önce İstinye'de beş odalı dubleks bir daireye taşındı.

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BÜYÜK EV DERT OLDU

Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin "O güzel bahçeli evden neden bu sıkışık çatı katına geçtiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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"Büyük ev sorumlulukları ve problemlerini hayatımda istemiyorum. Kendime, aileme ve çocuklarıma vakit ayırmak daha önemli. En büyük sebep çocuklarımın okuluna yakın olması."

Özlem Ada Şahin'in bu yanıtı ise "Paran var mı derdin var", "Keşke ben de havuzlu villada yaşayıp sorumluluk alsam" gibi yorumlara sebep oldu.

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