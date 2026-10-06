Aliye Uzunatağan'dan yıllar sonra 'aşk' itirafı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez Arslan karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan, konuk olduğu YouTube programında özel hayatına ilişkin yıllardır bilinmeyen bir detayı ilk kez anlattı. Uzunatağan, yaklaşık 10 yıl süren “büyük aşkının” usta tiyatrocu Cüneyt Türel olduğunu açıkladı.

“ÇOK BÜYÜK BİR AŞKTI”

Programda evlilik ve aşk üzerine konuşulurken Uzunatağan’a en son ne zaman aşık olduğu soruldu. Aradan uzun yıllar geçtiğini belirten usta oyuncu, hayatında unutamadığı bir aşk olduğunu söyledi.

“Ah ah, kaç sene oldu bilmiyorum ki şimdi. Kaybettim o aşkı. Şimdi yok ama çok mutluydum onunla” ifadelerini kulanan Uzunatağan, “Büyük aşk” olarak tanımladığı kişinin kendisi gibi aynı meslekte olduğunu belirterek ilişkilerinin yalnızca duygusal değil, üretim açısından da güçlü bir birliktelik olduğunu anlattı.

BÜYÜK AŞKININ CÜNEYT TÜREL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sunucunun söz konusu ismi tanıyıp tanımadıklarını sorması üzerine Uzunatağan önce isim vermek istemedi. Ancak kısa süre sonra yıllardır saklı kalan aşkını şu sözlerle itiraf etti:

“Mutlaka tanırsınız. Adını söylemeyeyim şimdi, ayıp olur. Cüneyt Türel’di, söyleyeyim.”

Cüneyt Türel ile ilişkisinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü de belirten usta oyuncu “Çok mutluyduk.” ifadelerini kullandı.

“ONUN İSTEDİĞİ YERE GELMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM”

Cüneyt Türel’e duyduğu hayranlıktan da söz eden Uzunatağan, beraber geçirdikleri yıllarda sanatın ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Türel’in kendisini mesleki anlamda da etkilediğini belirten oyuncu, “Ben de onun istediği kadın olmaya, yani meslekte istediği yere gelmek için çok uğraştım” dedi.