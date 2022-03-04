YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "9. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı

"9. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı

04.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDOB tarafından düzenlenen yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "9. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılacak çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 23 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Türk Telekomun dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edeceği yarışmada, mansiyon ödülü olarak Güzin Gürel Vakfı tarafından resim malzemeleri ve İDOB çocuk oyunlarına iki kişilik davetiye verilecek.

Yarışmaya 12 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyorUkrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyor
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyorKonya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Son hali bildiğiniz gibi değil! "Göğüsleri patlamak üzere"

Son hali bildiğiniz gibi değil! "Göğüsleri patlamak üzere"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.