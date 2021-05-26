9. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımı Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde gerçekleşti

Türbe önünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ok ve okçuluğun, dünyada neredeyse insanoğluyla başlayan çok önemli bir gelenek olduğunu, Türk milleti kadar hiçbir milletin bu spora sahip çıkmadığını söyledi.

Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilecek.

İstanbul'un fethini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 27-29 Mayıs'ta Bolu'nun Göynük ilçesinde yapılacak Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu yarın başlıyor.

Ok ve okçuluğun hem bedene hem de ruha hitap eden efsane bir spor dalı olduğunu vurgulayan Ümit, "Tarihine baktığımızda yükselerek devam eden okçuluk, 16. yüzyıldan itibaren yerini ateşli silahlara bırakmıştır ancak milletimizde ve kültürümüzde ok ve okçuluk yok olmamıştır, sürekli sahip çıkılmıştır." diye konuştu.

Akşemseddin Hazretleri'nden de bahseden Vali Ümit, organizasyonun Bolu'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Erdoğan: "Fetih süresince Fatih'e yeni ufuk çizmesi anlamında Akşemseddin önemli"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fetih Kupası'nın dünyada geleneksel okçulukla olimpik ve makaralı yay okçuluğun birlikte yarışıldığı en güçlü ve en iddialı turnuva olduğunu kaydetti.

Vakıf olarak bütün etkinlikleri dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinde koordine ettiklerini dile getiren Erdoğan, şu anda huzurunda bulundukları Akşemseddin Hazretleri'nin de bu anlamda çok önemli bir figür olduğunu söyledi.

Erdoğan, "İstanbul'un manevi Fatih'i" dendiği zaman İstanbul'un Fatih'ini yetiştiren hocası Akşemseddin'in ayrı önem arz ettiğini belirterek, "Fetih süresince yaşanan zorluklarda Fatih'e yeni ufuk çizmesi anlamında Akşemseddin önemli. Anadolu'nun zengin irfan geleneğinden beslenen bir sufi olması, Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi olması yönüyle önemli. Anadolu'nun her bir yanına gittiğiniz zaman bu geleneğin temsilcilerini görüyorsunuz. Birbirleriyle bağlantılarını, ilişkilerini okuyorsunuz. Bu anlamıyla da bu toprakları vatan yapanın, şehitlerimizin kanları yanında bu irfan geleneği olduğunu hatırlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.