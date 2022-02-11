Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 28 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde yarışmalar yapıldı.
Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 7 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.
Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.
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