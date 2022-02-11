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9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

11.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvanın beşinci gününde milli sporcular, 28 madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 28 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 7 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.

Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

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