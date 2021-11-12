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"9. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi" Antalya'da başladı

12.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık: - "Sosyal medyada görülen her şeye inanılmaması gerekiyor. Bunların çoğu ispat edilmiş tedavi yöntemleri değil"

Antalya'da, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğince (TSRM) düzenlenen "9. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi" gerçekleştiriliyor.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, Türkiye'nin üreme sağlığı alanındaki en büyük kongresini düzenlediklerini söyledi.

Kongreye çok sayıda bilim insanının katıldığını ifade eden Işık, çocuk sahibi olamayan kişilere yaklaşım, tedavi şekilleri, deneysel yöntemlerin gerçekmiş gibi yansıtılmaması gibi konuların tartışılacağını vurguladı.

Üreme sağlığıyla ilgili sosyal medyada karma karışık bir sürü tedavi yollarının anlatıldığına dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada görülen her şeye inanılmaması gerekiyor. Bunların çoğu ispat edilmiş tedavi yöntemleri değil. Bunların bizimki gibi derneklerce desteklenmeyen ve deneysel görülen tedavileri sanki etkin oluşmuş tedaviler gibi pazarlandığını ve satıldığını görüyoruz. Bunlara karşı olduğumuzu söylüyoruz ve bunlara inanılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Kongre, 14 Kasım'da sona erecek.

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