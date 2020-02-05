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9 yaşında satranç şampiyonu oldu, sevincini Başkan Tarhan’la paylaştı

MERSİN HABERLERİ  | 05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Antalya’da düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 9 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu.

Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Antalya’da düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 9 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Nil Kayra, sevincini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaştı.
Antalya’da 18-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında, kendi yaş grubunda rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Kayra Zeybek, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ı ziyaret etti. Şampiyonluk kupası ile birlikte geldiği ziyarette, Başkan Tarhan’a verdiği destekler için teşekkürleri eden Nil Kayra’ya, ailesi ve Kulüp Başkanı İlkim Tahinci de eşlik etti.
Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Milli Tenisçi İlkim Tahinci,“Başkanımıza şampiyonluk kupamızı veriyor olmanın gururunu yapıyoruz. Şampiyona boyunca sporcumuzun ulaşımı ve konaklamasını belediyemizin desteğiyle sağlıyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiğini ifade eden Tarhan da “Sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışabilmeleri adına gereken desteği belediye meclisimizde gündeme getiriyoruz. Meclis üyelerimiz oy birliği ile destek verilmesi yönünde karar veriyor. Tüm üyelerimize verdikleri destek için teşekkür ederim. Sporda, sanatta başarı kazanan tüm sporcularımızın önünü açmak, bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Elbette ki, sporcularımız, kazandıkları her başarıda kentimiz ve belediyemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda gururla duyuruyorlar. Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Nil Kayra kızımızı şampiyonluğu dolayısıyla kutluyorum” diye konuştu.

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