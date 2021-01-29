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9 yıl sonra kar Didim’de kar sevinci

29.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde etkili olağan sağanak yağış ve kar, Aydının turistik ilçesi Didim’de de etkili oldu.

Yurt genelinde etkili olağan sağanak yağış ve kar, Aydının turistik ilçesi Didim’de de etkili oldu. İlçede en son kar yağışı 2012 yılında olurken 9 yıl aradan sonra Didimliler kısa süreli de olsa kar sevinci yaşadı.
Ege bölgesinde etkili olana sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, Aydının turistik ilçesi Didim’de sağanak yağışlarla beraber kar da yağdı. Yağmurla birlikte yağan kar yağışı Didimlileri şaşkına uğrattı. İlçede en son 2012 yılında kar yağışı olurken, 9 yıl aradan sonra Didim’e kısa süreli de olsa kar yağışı etkili oldu.
Kar sebebiyle Didim’deki cadde ve sokaklar beyaz büründü; araçların üzeri ve çatılar beyaz örtü kapladı. Karın yağışına en çok çocuklar sevinirken, kar yağışının etkisinin yitirmesinin ardından çocuklar kar topu oynayarak karın sevincini çıkardı.

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