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90 ton 700 kilo tehlikeli atığın Türkiye’ye girmesi engellendi

30.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 90 ton 700 kilo tehlikeli atığın Türkiye’ye girişi engellendi.

90 ton 700 kilo tehlikeli atığın Türkiye’ye girmesi engellendi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede Tekirdağ’da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın çinko cevheri adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.

İçeriğinde halk sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek zararlı maddeler olmasından şüphelenilen eşyadan numune alınarak analize gönderildi. Analiz raporu sonucunda gönderilen numunenin içerisinde yanma sonucu oluşan organik bileşikler tespit edilerek, eşyanın baca gazı tozu olduğu belirlendi. Baca tozunun tehlikeli atık olarak değerlendirilip ithali yasak atıklar listesinde yer alması sebebiyle ekiplerce toplam 90 ton 700 kilo ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye’ye girmesine izin verilmedi. Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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