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90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

20.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanıyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanıyor. Bu kapsamda Niğde Merkez, ilçe, köy ve beldelerinde de aşı uygulaması başladı.
Altunhisar’da aşı ekipleri, ilçeye bağlı köy ve beldelerde 130 kişiye aşı yapmaya başladı. Koronavirüs aşısı yapılan Çömlekçi Köyünde yaşayan 97 yaşındaki Ahmet Özdere; "Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Eski günler aklıma geldi. Şimdi evime kadar geldiler. Allah razı olsun" dedi.
Altunhisar Devlet Hastanesi Müdürü Hikmet Özdemir, başhekim Yusuf Gazi Uçar, Dr. Seher Yahya hemşire Hülya Kök ve sağlık memuru Emin Yücel 90 yaş ve üzeri vatandaşlara aşıları hızlı bir şekilde ulaştırıyor.

90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

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