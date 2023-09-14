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900 yıldır bu mahallede davul çalınmıyor

14.09.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde, uğursuzluk getirdiği düşüncesiyle, deprem olacağı, fırtına kopacağı ve insanın başına kötülükler geleceği inancıyla 900 yıldır davul çalınmıyor.

900 yıldır bu mahallede davul çalınmıyor

Horasan’dan İslamiyet’i yaymak için gelen Sultan Sarıbaba’nın da türbesinin bulunduğu Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde 900 yıldır davul çalınması yasak. Mahallede davul çalınmamasının nedenlerinden biri de Sultan Sarıbaba’nın ruhunun rahatsız olacağına inanılması.

Mahallede davul çalanların başına kötü olayların geldiğini, davul çalındıktan sonra deprem olduğunu, fırtına yaşandığını anlatan Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu, “Şuan da Sarayköy Tekke Mahallesi’nde Sultan Sarı Baba Türbesinin önündeyiz. Sultan Sarı Baba bundan 900 yıl önce buranın Denizli’nin Türk ve İslam memleketi olması için gelmiş. Burada Tekke kurmuş. Horasan dervişi Hacı Bektaş Veli halifelerinden birisi olduğu konusunda bilgilerimiz var. Sultan Sarı baba sağlığında davul çalmaktan hoşlanmayan bir derviş ve erenmiş. Hayatı boyunca Tekke mahallesinde davul çalınmamış. Fakat daha sonraki yıllarda bunun bir menkıbe olduğunu düşünen komşu köyden kız almaya gelen bir düğün kafilesi bu menkıbeyi kulak ardı etmiş tekkenin önünden ve Türbenin önünden geçerken davul çalmaya devam etmiş. O an da bu Tekke mahallesinde büyük bir fırtına kopmuş, deprem olmuş bütün düğün alayındaki insanlar ölmüş. Daha sonra 2012 yılında gene bu davul çalma geleneğini artık yani bir hurafedir diye düşünen bir çift gene davul çalmış o gün Sarayköy ve çevresinde 5 dakika içerisinde yeniden bir fırtına kopmuş, evlerin çatılarını uçurmuş, yollardaki büyük levhaları devirmiş büyük bir fırtına kopmuş. O yüzden 900 yıldır bu Tekke mahallesinde davul çalınmıyor. Davul çalmak yasak ve bu yasağı hala bu mahalle sakinleri devam ettiriyorlar, onun için bu köyden geçerken sakın ha teyp çalmayın, davul çalmayın ve gürültü yapmayın” dedi.

MAHALLEDE RAMAZAN’DA DA DAVUL ÇALINMIYOR

Mahallede düğün sünnetlerin dışında Ramazan Aylarında da Ramazan Davulunun çalınmadığına dikkat çeken yazar Afatoğlu, “Burada düğün sünnet, nişan törenlerinin dışında Ramazan aylarında da Ramazan davulu çalınmaz. Davul çalındığında Sultan Sarıbaba’nın ruhunun rahatsız olduğuna inanılır” diye konuştu.

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