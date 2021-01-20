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90’ın yaşın üzerindekilere aşıları evlerinde yapılıyor

20.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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90’ın yaşın üzerindekilere aşıları evlerinde yapılıyor

Malatya’da olumsuz kış koşullarına rağmen ekipler, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek, aşıyı yapıyor.Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.

Malatya’da olumsuz kış koşullarına rağmen ekipler, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek, aşıyı yapıyor.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Pandemik Covid-19 aşılama programı, ilimizde 14 Ocak 2021 tarihinde ilk öncelikli olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik başlandı ve halen devam etmektedir. Şimdiye kadar 9 binin üzerinde sağlık çalışanımızın 1. doz aşıları yapıldı. Sağlık çalışanlarımızdan ilk doz aşılarını olmayan kişilerin, aşı takvimine gerekli hassasiyeti göstererek; diğer grupların aşılanmasına başlanmadan aşılarını olmaları için gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımında Türkiye’ de olduğu gibi ilimizde de Huzurevi, Engelli ve Bakım Merkezlerinde kalanlar ve bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu çalışanlara yönelik pandemik COVİD-19 aşılamalarına başlandı" ifadelerini kullandı.
90 yaş ve üzeri olup, daha önce korona virüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlara da aşılarını yapmaya başladıklarını vurgulayan Bentli, “ Büyüklerimizi hastanelere yormamak, hastalığın bulaşma riskini arttırmamak için aşı uygulama ekiplerimiz, evlerinde aşılarını yapıyorlar. Ekiplerimiz işinde tecrübeli personelden oluşmakta ve yeterli tıbbi donanımla evlere aşı uygulamaya gidiyorlar. Aşı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yaklaşık yarım saat evlerinde bekliyorlar. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla aynı evde yaşayan 80 yaş ve üstü vatandaşımız varsa onun da aşısı yapıyorlar. 90 yaş üzeri olup Aile Hekimlerimizin sistemine düşmediği için aranmayan yaşlılarımızın yakınları, 182(MHRS) veya 0(422) 321 44 22 numaralı telefonu arayabilirler" diye konuştu.

90’ın yaşın üzerindekilere aşıları evlerinde yapılıyor

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