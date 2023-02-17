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911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü

17.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyetlerini yürüten, 911 Arama Kurtarma Derneği deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayarak Bandırma’ya döndü.

911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü

Depremin olduğu günden hemen sonrasında ivedilikle koordinasyon sağlayan Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, deprem bölgesine intikal ederek kurtarma çalışmalarına destek verdiler. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada izliyoruz diyorlar ki adamlar eğer bu 911 ekibi uçak ile gelebilseydi çok daha büyük canlar kurtarılırdı, çok daha fazla kurtarılırdı diyorlar. Bizim kurtardığımız ilk Osmaniye’de iki tane canlı var biri ilk blokta diğeri ikinci blokta bir de kedi var o da canlı biliyorsunuz. Antakya da 12 canlı çıkarttık 26’dan fazla da vefat eden vatandaş çıkarttık ve diğer kurtarma ekiplerine de yardımcı olduk, Osmaniye’deki vefat edenler yüz otuz üçten fazla arkadaşlar" şeklinde konuştu.


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