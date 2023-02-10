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92 saat sonra mutluluğun gözyaşları: "Sana çıkaracağız demiştik"

10.02.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük felaketin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 92 saat sonra 42 yaşındaki kadını enkaz altından kurtardı.

Ekipler, gözyaşları içinde enkazdan çıkan akrabasını görmek isteyen vatandaşa, "Sana çıkaracağız demiştik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Gece gündüz soğuk demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altından gelecek ufak bir ses için var gücüyle çalışıyor. Sık sık “Sesimi duyan var mı?” çığlıklarının duyulduğu bölgede 92’inci saatte bir vatandaşa ulaşıldı. İsminin Züleyha olduğu öğrenilen 42 yaşındaki kadın, hayata yeniden ‘merhaba’ dedi. Züleyha’nın enkazdan çıkarıldığını gören akrabası gözyaşlarına hakim olamazken, ekipler "Sana çıkaracağız demiştik" dedi. Enkaz altından çıkarılan kadın, mutlu dolu bakışlarla hastaneye yetiştirildi.

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