92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Sami Akyol, kentte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Bunların arasındaki 92 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şube Müdürü Bilal Eği ile birlikte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler. Bunların arasında Bilecik’in en kıdemli emekli öğretmeni olan 92 yaşındaki Kadir Çınar duygu dolu anlar yaşadı. En genci 75 yaşında olan 7 öğretmene çiçek takdim eden Akyol, geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Günü’de lutladı.

"Emekli öğretmenlerin tecrübelerini ve öğretmenlik hatıralarını dinledik"

Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Akyol, "İlimizin en kıdemli emekli öğretmenleri 92 yaşındaki Kadir Çınar, 85 yaşındaki Feyzullah Tosun, 80 yaşındaki Halil Şahin, 77 yaşındaki Mehmet Şahin ve Ahmet Öner’i, 75 yaşındaki Erdoğan Selen ile Aynur Selen hanım efendileri evlerinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Emekli öğretmenlerin tecrübelerini ve öğretmenlik hatıralarını dinledik. Bu ziyaret kapsamında öğretmenlik mesleğine uzun yıllar katkı sağlayan tüm emekli öğretmenlerimize şükran duygularımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum ellerinizden öpüyorum" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Akyol, Bilecik’in ilk öğretmeni olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Semiha Göncü’yü rahmetle andı.

