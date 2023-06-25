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97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi

25.06.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 97. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’na yarış sever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu’na gelip, piknik yaparak, eğlenceli vakit geçirdi.

97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 97. kez Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi vatandaşlar da Veliefendi Hipodromu’na akın etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da kalan ve şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Yarış sever vatandaşlar, aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

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Gazi Koşusu atan ust

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