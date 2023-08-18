99 yıllık okul 17 yıl aradan sonra yeniden açılıyor

Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle hazırlanan proje çerçevesinde restorasyonu gerçekleştirilecek okul, anaokulu olarak hizmet verecek. 99 yıllık bir geçmişi bulunan okuldan mezun olanlardan biri olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Gururluyum, bu okuldan mezun oldum ve bu okula bir borcum vardı. Verdiğimiz savaşın sonuncunda okulu yeniden açacağız" dedi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde 1924 yılında açılan ve Türkiye Cumhuriyeti ile hemen hemen yaşıt olan okul, açıldığı günden beri binlerce mezun verirken, 17 yıldır atıl vaziyette duruyordu. Kentin en eski okullarından biri olan ve kent tarihini yaşatan okul, Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle yeniden açılmaya hazırlanıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsisli olan okulla ilgili proje hazırlayan belediye, yapılacak restorasyon çalışmasının ardından okulu yeniden açacak. Okulda incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yetkililerden bilgi aldı.

"GEÇMİŞİ TARİHLERLE DOLU BİR OKUL"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, okulun yaklaşık 17 yıldır boş olduğunu ve terk edildiğini söyledi. Okulun geçmişinin çok eski olduğunu kaydeden Gültak, "Aslında konut olarak kullanılmış, farklı işlerde kullanılmış. Ama sonrasında da milli eğitime geçmiş ve okul olarak kullanılmış. Ben de bu okuldan mezunum. 1980 yılında bu okuldan mezun oldum. Çok tarihi bir okul. Geçmişi tarihlerle dolu bir okul. Binlerce insanı mezun etmiş bir okul ama 17 yıldır terk edilmişti. Biz göreve geldikten sonra hemen okul için mücadelelere başladık. Çok fazla konuşmalar oldu, spekülasyonlar oldu, mahkemelere verilmeler oldu ama sonuçta bizim ne kadar doğru söylediğimiz ve neleri doğru anlattığımız ortaya çıktı. 2 gün önce Vakıflar Bölge Müdürümüzle de burayı ziyaret ettik. Asıl sahibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ama tahsisi valilik üzerinde. Vali beyle çalışmalarımız sonucunda burayla ilgili restorasyon için ilk önce proje aşamasının geçilmesi gerekiyordu. Yaklaşık bir yıldır buranın projeleri devam ediyor. Projede son aşamaya gelindi. Şu an içerideki ıslak zemin ve lavabolarla ilgili problemler vardı onlar da çözüldü. Aldığım son haberlere göre bu ayki kurulda inşallah proje onaylanacak ve proje aşamasını geçmiş olacağız" diye konuştu.

"OKUL ESKİ RUH HALİNE DÖNECEK"

Restorasyon sonucunda okulun yeniden eski haline döneceğini vurgulayan Gültak, "Restorasyon bittikten sonra, Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük, Valimizle görüştük, inşallah okul eski ruh haline dönecek. Bölgemizde anaokuluna ihtiyaç var. Bu restorasyonlar bittikten sonra Milli Eğitim’le, Akdeniz Belediyesi ve Valilikle birlikte Çankaya İlköğretim Okulunu anaokuluna çevireceğiz. Yıllar öncesine dönüp çocuk sesleriyle bu bahçe inleyecek, içerideki duvarlar yeniden çocukların sesleriyle tarihe geri dönmüş olacak. Gururluyum, bu okuldan mezun oldum ve bu okula bir borcum vardı. Yıllardır terk edilmiş, herkesin görmemezlikten geldiği yıkıma bırakılmış, zaman zaman işgal edilmiş. Çankaya İlköğretim Okulunu verdiğimiz savaşın sonuncunda Valiliğimizle birlikte inşallah az kaldı uygulama projesinden sonra yeniden hayata geçireceğiz. 5 yıl içerisinde yaptığım en güzel olaylardan ve beni mutlu eden olaylardan bir tanesi burası. Şimdiden burada okuyacak çocuklara, ailemize, mahallemize mersinimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

