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  4. 9’u 5 geçe tüm Ayvalık sessizliğe büründü

9’u 5 geçe tüm Ayvalık sessizliğe büründü

10.11.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

9’u 5 geçe tüm Ayvalık sessizliğe büründü

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Heykeli önünde çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Vatandaşların Atatürk Heykeli’ni çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk’e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı ile siyasi partilerin çelenklerinin sunumu ile devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasının ardından ikinci tören Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Ayvalık Anadolu Lisesi’nin tertip ettiği törende; Atatürk ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, orotoryolar, koro dinletileri ve duygu dolu bir programla sona erdi.

Ayvalık’ın tarihi Saatli Cami’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına geleneksel olarak mevlüd okutuldu, ardından Saatli Cami bahçesinde ve Cumhuriyet Meydanı’nde Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma hayrı yapıldı.

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