Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Atv için çekilecek olan Bozdağ Film imzalı yeni dizi “Evlat”ın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Geçen yaz Star TV için planlanan ardından kanal değiştirip atv’ye transfer olan dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YÖNETMEN DEĞİŞTİ

Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay’ı buluşturan dizide bir kez daha yönetmen değişti. Projeye Neslihan Yeşilyurt'un veda ettiği öğrenildi.

İNDİRİM İSTENDİ

Dizinin yeni yönetmeni M. Çağatay Tosun oldu. Öte yandan şu günlerde birçok dizinin oyuncu kadrosunda olduğu gibi “Evlat” dizisinde de el sıkışılan oyunculara ücretlerinden indirim yapmaları teklifi götürüldüğü öğrenildi.