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Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Geçen yaz Star TV için planlanan ardından kanal değiştirip atv'ye transfer olan 'Evlat' dizisinde yine beklenmek bir gelişme yaşandı. Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay'ı buluşturan dizide bir kez daha yönetmen değişikliğine gidildiği ortaya çıktı.

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi
Öznur Yaslı İkier

Atv için çekilecek olan Bozdağ Film imzalı yeni dizi “Evlat”ın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Geçen yaz Star TV için planlanan ardından kanal değiştirip atv’ye transfer olan dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi 1

YÖNETMEN DEĞİŞTİ

Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay’ı buluşturan dizide bir kez daha yönetmen değişti. Projeye Neslihan Yeşilyurt'un veda ettiği öğrenildi.

İNDİRİM İSTENDİ

Dizinin yeni yönetmeni M. Çağatay Tosun oldu. Öte yandan şu günlerde birçok dizinin oyuncu kadrosunda olduğu gibi “Evlat” dizisinde de el sıkışılan oyunculara ücretlerinden indirim yapmaları teklifi götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Hazal Subaşı
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