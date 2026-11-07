Galatasaray maçı öncesi Amedspor'dan İstanbul'da dayanışma gecesi! Biletler 500 bin liraydı

Kulübe maddi destek sağlamak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek isteyen Amedspor, İstanbul'da özel bir geceye ev sahipliği yaptı. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen organizasyon, katılım ücretiyle dikkat çekti.

Geceye siyasetçi Ahmet Türk, Yeniden Refah Partili Halis Kahriman, sanatçılar Rojda ve Mikail Arslan, oyuncu Ferit Kaya ile sosyal medyada Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver katıldı.

Amedspor Kulübü Başkanı ve ikinci başkanının yanı sıra teknik direktör de organizasyonda yer aldı.

DAVETİYE BEDELİ 500 BİN TL

Amedspor'un dayanışma gecesi öncesinde gönderilen davet mesajında, kişi başı katılım ücretinin 500 bin TL olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Davetlilere ayrıca bu akşam Galatasaray ile oynanacak maç için birer bilet verileceği duyurulmuştu.

Galatasaray karşılaşmasından bir gün önce gerçekleştirilen organizasyonla Amedspor'un destekçi çevresini genişletmesi ve kulübün geleceğine yönelik kaynak oluşturması hedefleniyor.