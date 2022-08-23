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A Milli Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan taraftara çağrı:

23.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pazar günü taraftarımızı maça davet ediyorum. Türkiye Milli Takımı, taraftarıyla çok daha iyi oynayan, doğruları yapan, savaşan bir takım"

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacakları karşılaşma için Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Mahmutoğlu, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bormio'da kampla başladık. İstanbul ve Yunanistan'da hazırlık maçları oynadık. Dünya Kupası elemelerinde iki önemli ve zor maçımız var. Sonrasında Avrupa Şampiyonası maçlarına çıkacağız. Bu dönem, tüm takımın yeniden kaynaşması ve Ergin ağabeyin neler istediğini daha iyi anlama konusunda bizim için verimli geçti. Çok şükür ciddi bir sakatlığımız yok. Son maçta Yiğitcan sakatlandı ama o da iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Letonya ve Sırbistan ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçlarını kazanacak güçte olduklarını vurgulayan Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Letonya maçı var. Zorlu geçecektir. Üstüne burada Sırbistan ile karşılaşacağız. O da aynı değerde zor maç olacak. Letonya, Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) oyuncuların da gelmesiyle kaliteli bir takıma sahip. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Oraya gidip umarım en iyi şekilde ülkemize galibiyetle döneriz. Sonrasında umarım pazar günü heyecanla beklediğimiz Sırbistan maçında güzel bir performans sergileriz. Grupta bizim altımızdalar. Kazanmak istiyoruz. Pazar günü taraftarımızı maça davet ediyorum. Türkiye Milli Takımı, taraftarıyla çok daha iyi oynayan, doğruları yapan, savaşan bir takım. İnşallah burada Sırbistan karşısında iyi oynayarak galibiyete ulaşırız." diye konuştu.

Elemelerdeki iki maçın ardından Avrupa Şampiyonası'na moralli ve hazır gitmeyi amaçladıklarını kaydeden milli takım kaptanı, grup aşamasında başarılı olarak Berlin'deki finallere kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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