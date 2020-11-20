A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi 45 maç sürdü

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yolların ayrıldığı başantrenör Ufuk Sarıca, galibiyet oranında ay-yıldızlı ekipte görev yapan en başarılı Türk çalıştırıcı oldu.

Daha önce Ergin Ataman'ın yardımcılığını yaptığı A Milli Takım'da 2017 Avrupa Şampiyonası öncesinde başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, milli takımın başında 45 maçta görev yaptı.

Ufuk Sarıca, yüzde 62,2 galibiyet oranıyla şimdiye kadar ay-yıldızlı takımda görev yapan Türk antrenörler ve 20 maçın üzerinde maça çıkanlar içinde en başarılı isim oldu.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda Ufuk Sarıca yönetiminde son 16 turunda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elenen milli takım, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Ufuk Sarıca halen Pınar Karşıyaka'daki görevini sürdürüyor.

- 45 maçta görev yaptı

A Milli Takım'ın başında 45 maça çıkan Ufuk Sarıca, 28 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı takım, bu maçlarda yüzde 62,2 galibiyet oranıyla mücadele etti.