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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Okan Halay'a emanet

02.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: - "Teknik kadronun çok tecrübeli, milli takımı yakından tanıyan, takip eden isimlerden oluşmasını istedik" - Başantrenör Okan Halay: - "Türk milletinin genlerinde savaşmak, mücadele etmek var"

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Okan Halay'ı getirdi.

Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine, federasyon başkanı Uğur Kılıç, erkek milli takım sorumlusu asbaşkan Salim Öztürk, başantrenör Okan Halay ile antrenörler Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve İbrahim Demir katıldı.

Başkan Uğur Kılıç, yaptığı açıklamada milli takımların hentbolun vitrini olduğunu belirterek, "Yönetim kurulu olarak, teknik kadronun çok tecrübeli, milli takımı yakından tanıyan, takip eden isimlerden oluşmasını istedik. Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık. Başantrenörümüz olarak Okan Halay ve ekibini belirledik." dedi.

Milli takımlarda daha önce görev yapan ekiplere teşekkür eden Kılıç, "Bayrağı yeni ekibimiz devraldı. Hentbolu bu süreçten en iyi sonuçlarla çıkaracaklarına inanıyorum." ifadelerini kulandı.

Federasyon başkanlığı seçimlerinin yeni yapıldığını hatırlatan Kılıç, "Yönetim kurulu olarak seçimden sonra yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir milli takım takvimi var. Yaklaşık 20 günlük periyotta 6 tane çok önemli maç yapacağız. Dünya Şampiyonası finalleri öncesi grup maçları ve Avrupa Şampiyonası ön eleme karşılaşmaları oynayacağız. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Başantrenörlük görevine getirilen Okan Halay ise milli takımda bayrağı devraldıklarını kaydederek "İnşallah bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp, iyi yerlere getirmek için inanılmaz bir mücadele içinde olacağız. Türk milletinin genlerinde savaşmak, mücadele etmek var. Biz de milli takım olarak bu mücadeleyi sonu kadar vereceğiz." şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından federasyon başkanı Kılıç, yeni başantrenör ve ekibine federasyonunun rozetini taktı.

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