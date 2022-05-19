A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde unvanını korumayı hedefliyor

HALİL İBRAHİM AVŞAR - A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, 2022 Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek.

Slovakya ve Portekiz ile A Grubu'nda yer alan milliler, rakipleriyle Türkiye'deki maçlarını Elazığ ve Trabzon’da oynayacak.

Altın Ligi'nde son iki sezonda şampiyon olan Türkiye, gruptaki ilk maçını Slovakya ile 25 Mayıs'ta Elazığ'da yapacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl FIVB Milletler Ligi vizesi alacak.

Organizasyon öncesi Ankara'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özbey, ayın 11'inde toplandıklarını belirterek, "Ligde play-off'un biteli 8-9 gün oldu. Play-off'u oynayan Halkbank ve Ziraat Bankkart'ın milli oyuncularına müsaade ettik, onların geleli üç gün oldu." dedi.

Son hazırlıkları Elazığ'da yapacaklarını dile getiren Özbey, "Hem oraya alışmak hem de atmosferi yaşamak için Elazığ'a erken gidiyoruz. Burutay sakatlığından dolayı gelemedi, ciddi bir omuz problemi var. Efe Mandıracı'nın da ligde yaşadığı bir sakatlık var. Buradaki ön hazırlığımız ise iyi oldu." diye konuştu.

Grup müsabakalarının zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli başantrenör, şöyle devam etti:

"Portekiz ve Slovakya ile karşılaşacağız. Elazığ'da Slovakya ile oynayacağız, ayın 26'sında İstanbul'a geçeceğiz. Ardından deplasmanda Portekiz ile karşılaşacağız, Trabzon'a dönüp bir kez daha Portekiz ile oynayacağız. Grubumuzdan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Zaten birinciler gruptan çıkıyor. Dörtlü Final'de de geçen yıllarda olduğu gibi şampiyonluğu kovalamak istiyoruz."

Özbey, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olduklarına işaret ederek, "Buradan aldığımız puanlarla üst sıralara yükseldik. 1998'den sonra ilk defa Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. 1998'de Japonya'ya ben de antrenör olarak gitmiştim, kısmet bir daha bizeymiş." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alınıp İtalya'ya verildiğini hatırlatan Özbey, "Hedefimiz oraya en iyi şekilde gitmek. Grubumuzda Çin, Kanada ve İtalya var. Bu çocuklarla ülkemizin hak ettiği en iyi dereceyi alıp gelmek istiyoruz." görüşünü paylaştı.

- "Büyük takımların arasına girmek istiyoruz"

Erkekler voleybolda Türkiye'nin iyi bir jenerasyon yakaladığının altını çizen Özbey, şunları söyledi:

"Türk voleybolunda bir gelişim var. 2016 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda antrenör olarak bugünün kadrosunu yapmıştım. 'Bu gençler, ülkemizi erkekler voleybolda üst seviyeye çıkartacak oyuncular olacak' diye düşünmüştüm. Yanılmadım, hakikaten çok yetenekli gençlerimiz var. Bunlarla beraber hedeflerimizin daha yukarılara çıkmasını istiyoruz. Erkek voleybolunda dünya ve Avrupa ile aramızda ciddi bir güç farkı var. Büyük takımların arasına girmek istiyoruz. Onun için çabalıyoruz."

Özbey, son Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldiklerine işaret ederek, "Oraya da eksik kadroyla gitmiştik ama çok büyük işler yaptık. Çok genç bir kadroyla gittik, büyük işler yaptık. Sırbistan'ı elimizden kaçırdık. Kaçırmasak çok daha yukarılara çıkacaktık. Takım olarak bunları yaşaya yaşaya tecrübe edineceğiz, daha yukarılarda hatalar yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkek voleyboluna hayatımı verdim." diyen Nedim Özbey, milli takımı daha üst sıralara taşımayı amaçladıklarını vurguladı.

- Milli sezon yoğun geçecek

Bu sezon yoğun bir milli maç programının bulunduğuna dikkati çeken Özbey, şunları kaydetti:

"Altın Ligi'nin ardından Güney Kore'de Challenger Kupası var. Avrupa Şampiyonası'nın eleme grubuna da katılacağız. Danimarka ve Azerbaycan ile İstanbul'da eleme oynayacağız. Ondan sonra da asıl hedefimiz olan Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Basamak basamak çıkmayı çok seviyorum. Avrupa Altın Ligi'nde finale kalalım, orada şampiyon olalım. Arkasından Challenger Kupası'nda oynayacağımız maçlarda puanları elde edelim. Orada kazanırsak Milletler Ligi'ne çıkacağız, onu becerelim. Bu arada İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları, 22 yaş altı şampiyonası var. Bu çocukların bir kısmı da oralarda oynuyor. Voleybolda bu yıl en yoğun sene."

